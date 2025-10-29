Оставшийся без туристов РФ финский аэропорт обслужил последний самолет

Информации о том, будет ли он работать в 2026 году пока нет

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Столкнувшийся с проблемами из-за отсутствия российских туристов и находящийся под угрозой полного закрытия аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии, обслужил этим вечером последний в нынешнем году самолет, совершивший плановый рейс. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

"Прибыл самолет с Родоса и он же отправился от нас в польский Катовице", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что сегодня аэропорт был открыт только четыре часа, а до этого пять суток не принимала и не отправляла самолеты.

Как ожидается, начиная с четверга, 30 октября, и до конца суток 31 декабря аэропорт прекратит текущую работу. "Аэродромный диспетчерский пункт в период до 31 декабря будет закрыт, управление заходом на посадку осуществляться не будет", - подчеркнул собеседник агентства. Он заметил, что какие-то разовые рейсы отсюда все-таки могут совершаться, но для их организации придется подавать специальные заявки. Информацией о том, будет ли работать аэропорт в 2026 году и если будет, то в каком режиме, в аэропорту пока не располагают.

Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранта может окончательно прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. По данным общественного вещателя Yle, в 2011 году авиагавань была пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии, а большая часть туристов приезжала из Санкт-Петербурга. Пассажиропоток из России сильно снизился в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине лишь ухудшили ситуацию. Власти города на протяжении 10 лет ежегодно вкладывали около €12 млн в работу аэропорта. Однако его дальнейшее функционирование находится под угрозой из-за неодобрения Евросоюзом поддержки убыточных аэропортов за счет государственных средств.