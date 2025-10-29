ФРС США: шатдаун негативно сказывается на экономике страны

Глава ведомства Джером Пауэлл заявил, что последствия отсутствия финансирования повернутся в противоположном направлении после того, как шатдаун завершится

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Нынешняя частичная приостановка работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования негативно отражается на американской экономике. Это подтвердил на пресс-конференции председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, центробанк) США Джером Пауэлл.

"Шатдаун федерального правительства скажется на экономической активности, пока будет продолжаться. Однако эти воздействия повернутся в противоположном направлении после того, как шатдаун завершится", - заявил он.

Ранее американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что шатдаун может наносить экономический ущерб стране в размере до $15 млрд в день. Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок действующего американского лидера Дональда Трампа).