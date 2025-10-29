В Конгрессе заявили, что экономика США может потерять до $14 млрд из-за шатдауна

В отпуск отправили около 650 тыс. федеральных служащих

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Экономика США потеряет из-за приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна) до $14 млрд. Об этом говорится в докладе Бюджетного управления американского Конгресса.

Как отмечается в документе, около 650 тыс. федеральных служащих были отправлены в отпуска, а еще 600 тыс. их коллег вынуждены работать, не получая зарплату. По оценке аналитиков ведомства, если продолжающийся уже пятую неделю шатдаун завершится в ближайшие дни, то потери составят $7 млрд. Если пауза в работе федерального правительства затянется на шесть недель и закончится в районе 12 ноября, то ВВП потеряет уже $11 млрд. Продолжение шатдауна до конца ноября может обернуться убытками уже в $14 млрд.

При этом темпы роста ВВП США в четвертом квартале могут снизиться на 1-2% в зависимости от длительности шатдауна.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).