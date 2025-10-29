Черкизовский мясоперерабатывающий завод получил статус промкомплекса

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Один из крупнейших российских производителей мясной продукции - АО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" (ЧМПЗ) получил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Статус промышленного комплекса в Москве присвоен 53 предприятиям, на них создано 62,7 тыс. рабочих мест.

"Величина налога на недвижимое имущество для предприятия составит 50% от исчисленной в общем порядке, налог на землю - 20%, а ставка аренды земли - 0,3% от кадастровой стоимости участка. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <…> Присвоение статуса промкомплекса позволит предприятию ежегодно экономить до 35 млн рублей, которые планируется направить на запуск новых и модернизацию существующих производственных мощностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанный более 50 лет назад Черкизовский мясоперерабатывающий завод сегодня входит в ПАО "Группа "Черкизово" и производит свыше 100 тыс. тонн продукции в год. Среди нее - колбасные изделия различных групп, сосиски, высококачественное охлажденное мясо, полуфабрикаты из свинины и индейки. Основной объем продукции поставляется на московский рынок, также осуществляются отгрузки в более чем 40 регионов России.

Промышленный комплекс АО "ЧМПЗ" расположен на востоке Москвы в районе Метрогородок по адресу: Пермская улица, д. 5. Площадь земельного участка, занимаемого предприятием, составляет 3,6 га, площадь помещений - 80,1 тыс. кв. м. На производстве трудятся свыше 2,3 тыс. человек.