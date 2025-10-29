Россиянам рассказали об увеличении прожиточного минимума в 2026 году

Показатель повысится на 6,8% и достигнет 18 939 рублей, сообщил член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Прожиточный минимум (ПМ) в России с 2026 года повысится на 6,8% и достигнет 18 939 рублей. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Прожиточный минимум - это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. К ним относятся расходы на питание, одежду, коммунальные услуги, транспорт и т. д. В 2025 году он составлял 17 733 рубля на душу населения в месяц, а с 2026 года прожиточный минимум будет повышен на 6,8% (около 1 200 руб.) и достигнет 18 939 руб.", - подчеркнул эксперт.

Машаров пояснил, что указанная сумма - это прожиточный минимум на душу населения в целом по России. "С 1 января будут проиндексированы и другие виды прожиточного минимума. Они составят: для трудоспособных граждан - 20 644 руб., для детей - 18 371 руб., для пенсионеров - 16 288 руб.", - сообщил представитель ОП РФ.

К прожиточному минимуму привязаны некоторые социальные выплаты, в том числе семьям с детьми и пенсионерам. Кроме того, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже ПМ.