В России введут стандарты страхования общего имущества в многоэтажках

Такую меру введут для "повышения социально-правовой защищенности граждан", говорится в распоряжении правительства

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские власти планируют ввести стандарты предоставления услуг по страхованию общего имущества в многоквартирных домах. Это следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Поправки внесены в Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ. Установить стандарты планируется для "повышения социально-правовой защищенности граждан".

Власти также организуют контроль качества коммунальных услуг с обеспечением его мониторинга на базе существующих информационных ресурсов. Помимо этого, они будут улучшать материальное снабжение и кадровую систему регионального жилищного надзора.