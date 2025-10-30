В аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля ввели ограничения

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Аэропорты Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля временно не принимают и не отправляют самолеты. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Волгоград, Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.