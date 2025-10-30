Сенатор Гибатдинов призвал разобраться с ценами на авиабилеты из Калининграда

Парламентарий направил обращение заместителю министра транспорта РФ Дмитрию Звереву, в котором попросил обеспечить доступную для населения стоимость

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов направил обращение заместителю министра транспорта РФ Дмитрию Звереву, в котором просит обеспечить доступные для населения цены на авиабилеты из Калининграда. Как сообщил ТАСС сенатор, причиной для этого послужила просьба депутата Заксобрания Калининградской области помочь с решением проблемы резкого роста стоимости авиаперевозок.

"Ко мне поступило обращение от депутата Законодательного собрания Калининградской области с просьбой оказать содействие в решении острой для жителей региона проблемы, вызванной существенным ростом цен на пассажирские авиаперевозки из Калининграда в иные субъекты Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

В обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, сенатор просит оказать содействие в обеспечении доступных цен на пассажирские авиабилеты из Калининградской области, а также в иные субъекты Российской Федерации.

Гибатдинов уточнил, что, по данным Росавиации, в 2025 году на субсидированные авиаперевозки на калининградском направлении было предусмотрено 692,3 млн руб. "В рамках этой программы субсидирования льготные билеты предусмотрены как для жителей Калининградской области, так и для отдельных категорий пассажиров", - пояснил он.

Сенатор добавил, что органы исполнительной власти Калининградской области также выделяют значительные средства в целях компенсации цен на авиаперевозки. "Несмотря на меры государственной поддержки ценообразование пассажирских авиабилетов не может быть объяснено исключительно экономическими причинами и дает возможность предположить о желании перевозчиков получить сверхприбыль в условиях частичной блокады региона России со стороны недружественных государств", - считает сенатор.

Собеседник агентства подчеркнул, что существенный рост цен на авиабилеты ограничивает право граждан Калининградской области на свободу передвижения, а также наносит существенный вред туристической отрасли региона. "Кроме того, это создает угрозу экономического суверенитета субъекта Российской Федерации, который является полуэксклавом, что потенциально может создать угрозу национальной безопасности России", - заявил Гибатдинов.