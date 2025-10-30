В РФ арендаторы лесных участков в три раза увеличили заготовку грибов

Кроме того, в 2025 году вырос сбор ягод, сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Объем заготовленных в российских лесах грибов вырос в 2025 году в три раза, также растет сбор ягод. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

"Арендаторы лесных участков легально заготавливают дикоросы для дальнейшей реализации на рынке. С начала года заготовили 266 тонн грибов, что в три раза больше, чем годом ранее. Больше всего грибов собрали в Томской области, Приморском крае и Удмуртской Республике", - говорится в сообщении.

Также в регионах заготовили 21 тонну ягод, что на 17,1% больше показателя 2024 года. Лидерами по сбору ягод стали Приморский и Пермские края, а также Амурская область.