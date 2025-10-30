В Приморье лицензию любого таксиста можно проверить через чат-бот в Мax

Новый сервис поможет сделать поездки безопаснее, а рынок пассажирских перевозок в регионе прозрачнее, отметили в краевом министерстве цифрового развития и связи

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Пассажиры такси в Приморье теперь могут проверить наличие лицензии у водителей и оставить жалобу в случае ее отсутствия в чат-боте "Проверка такси Приморье" в мессенджере Max. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

"В мессенджере Max появился чат-бот "Проверка такси Приморье", с помощью которого пассажиры могут проверить наличие разрешения на деятельность легковых такси и подать жалобу за отсутствие лицензии", - говорится в сообщении.

По словам представителей краевого министерства цифрового развития и связи, которые приводит пресс-служба, новый цифровой сервис поможет сделать поездки безопаснее, а рынок пассажирских перевозок в регионе - прозрачнее.

Чтобы проверить, зарегистрирован ли автомобиль как официальное такси, нужно ввести госномер машины в чат-боте и дождаться ответа. Если лицензии нет, бот предложит отправить обращение.

По данным пресс-службы правительства Приморья, разработчики приложения отметили, что этот функционал работает в тестовом режиме.