Altrata: Россия догнала Британию по числу миллиардеров

Число богачей в РФ выросло до 128, подсчитала американская компания по управлению активами

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Число долларовых миллиардеров в России и Соединенном Королевстве выросло за год и достигло 128. Об этом свидетельствуют подсчеты, изложенные в опубликованном 29 октября докладе зарегистрированной в США компании по управлению активами Altrata.

С 2024 года в России появилось шесть новых миллиардеров. Их совокупное состояние уменьшилось с $469 млрд до $457 млрд. РФ и Великобритания заняли третье и четвертое места в рейтинге Altrata.

"Тройка" лидирующих по количеству миллиардеров стран осталась неизменной: США, Китай, Германия. В Соединенных Штатах и КНР их число выросло с 1 050 до 1 135 и с 304 до 321 соответственно. В ФРГ их количество уменьшилось на 14 - со 184 до 170. В топ-15 также входят Индия, Швейцария, Гонконг (отдельно от Китая), Франция, Италия, Саудовская Аравия, Канада, Сингапур, Бразилия и ОАЭ.

Методология исследования основана на собственной базе данных Wealth-X Altrata. Оцениваются все активы миллиардеров. Их национальная принадлежность определяется по юридически зарегистрированному адресу основного актива.