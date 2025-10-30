Замглавы МИД РФ Панкин назвал аномалией отсутствие прямых полетов с Южной Кореей

Россия наращивает транспортные связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом, пояснил дипломат

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 30 октября. /ТАСС/. Отсутствие прямого авиасообщения между РФ и Южной Кореей выглядит аномалией на фоне роста транспортных связей Москвы с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Он отметил, что товарооборот между Россией и АТР стремительно растет, а новые транспортно-логистические транзитные маршруты через российскую территорию, "которые дешевле и быстрее своих аналогов, открывают новые возможности для укрепления взаимодействия с партнерами". "Мы сейчас активно наращиваем транспортные связи с АТР, в том числе авиа- и железнодорожное сообщение. <...> В направлении АТР и обратно к нам заметно увеличился турпоток", - подчеркнул он.

"Отсутствие у нас прямых авиарейсов с Южной Кореей выглядит на этом фоне аномалией, попыткой следовать в фарватере антироссийской политики Запада по так и нереализованной изоляции нашей страны. Впрочем, это вопрос двусторонних отношений, а не предмет тех обсуждений, которые мы ведем на многосторонней площадке АТЭС", - добавил Панкин.