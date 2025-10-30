В Приамурье смешанные пункты пропуска на границе с КНР приостановят работу

Работа на пунктах пропуска Поярково и Благовещенск остановится 1 ноября из-за завершения навигационного периода

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 октября. /ТАСС/. Работа на смешанных пункта пропуска Поярково и Благовещенск в Амурской области на границе с Китаем будет приостановлена с 1 ноября из-за завершения навигационного периода. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГКУ "Росгранстрой".

"По завершении летней навигации с 1 ноября 2025 года приостанавливается государственный контроль по пропуску транспортных средств, грузов и лиц через смешанные пункты пропуска Благовещенск и Поярково. Со 2 ноября 2025 года - в смешанном пункте пропуска Нижнеленинское. Движение через указанные пункты пропуска будет возобновлено после начала периода ледостава", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 ноября будет приостановлена работа пассажирского направления речного пункта пропуска Хабаровск. С 6 ноября также будет закрыто грузовое направление. Движение через этот пункт пропуска будет возобновлено с началом навигации в 2026 году.