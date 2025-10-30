Росгидромет будет работать с новым отечественным софтом для метеослужб

Новую систему пока внедрят на условиях апробации

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Соглашение заключено между Росгидрометом и разработчиками специализированного софта "Каскад ГМ", который стал первым допустимым для использования в госорганизации отечественным продуктом в своей сфере. Система будет внедрена в службе - пока на условиях апробации, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории "Региональные климатические системы" Севастопольского государственного университета Владислав Евстигнеев.

"Мы подписали лицензионное соглашение с Росгидрометом. Следующий шаг - согласование программы испытаний, которые мы надеемся начать до конца года", - сказал Евстигнеев.

Он пояснил, что соглашение подтверждает готовность сторон к организации испытаний. Апробировать софт будут разные подразделения Росгидромета, и по итогам служба даст оценку новому продукту.

Ранее в вузе сообщали, что разработанный в СевГУ "Каскад ГМ" стал первым отечественным специализированным софтом для гидрометслужбы, который прошел официальную регистрацию, - а это значит, что первым в РФ может быть использован в профильных организациях. Он предназначен для обработки полного объема первичных данных наблюдений за окружающей средой, получаемых, например, с гидрометеостанций, включая - что особенно примечательно - современные автоматизированные посты. Ознакомившиеся с ним представители Росгидромета уже отмечали удобство и перспективность этого программного обеспечения.