"Росэл" разработал решение для проектирования сверхэффективных антенн

Разработка позволяет рассчитать оптимальное расположение всех компонентов для обеспечения максимально высокого качества приема и передачи сигнала, сообщили в холдинге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в Ростех) создал программный комплекс для проектирования сложных антенных систем, сообщили ТАСС в холдинге. Решение позволяет рассчитать оптимальное расположение всех компонентов для обеспечения максимально высокого качества приема и передачи сигнала.

Эта разработка актуальна в том числе для систем телесвязи, радиолокации, спутниковой связи и медицины.

"В основе программы лежит математическая модель, отражающая особенности расположения элементов антенного комплекса. Благодаря этому можно рассчитать оптимальную конфигурацию всех компонентов, которая обеспечит электромагнитную совместимость и повысит помехоустойчивость систем связи. Это особенно актуально в условиях, когда между элементами небольшое расстояние", - пояснили в холдинге.

Разработкой программного комплекса в составе "Росэл" занималось Самарское инновационное предприятие радиосистем (СИП РС) концерна "Автоматика". Решение уже доказало свою эффективность при проектировании антенных систем для размещения в ограниченном пространстве, например, на верхних площадках телекоммуникационных башен, мачтах и крышах автомобилей связи.