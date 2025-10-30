В РФ Lada стала самой востребованной маркой в онлайн-продажах новых авто

Лидерами также стали Kia и Hyundai, говорится в исследовании "Экосистемы Сбера для автомобилей" и "Сберстрахования" (

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Отечественная Lada стала самым востребованным брендом в онлайн-продажах новых авто в России по итогам девяти месяцев 2025 года. Лидерами также стали Kia и Hyundai, говорится в исследовании "Экосистемы Сбера для автомобилей" и "Сберстрахования" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Экосистема Сбера для автолюбителей" и "Сберстрахование" подвели автоитоги трех кварталов 2025 года. <…> Самыми востребованными марками стали Lada (11% всех проданных через "Сберавто" машин были этой марки), Kia (9%), Hyundai (7,5%), Toyota (7%), Volkswagen (6%), Nissan (5%), Honda, Ford, BMW, Skoda (все - 4%)", - сказано в исследовании.

В число самых популярных новых авто в онлайн-продажах по итогам 9 месяцев вошли модели Lada (Granta, Vesta, Niva), Kia (Rio, Ceed, Sportage), Hyundai (Solaris, Creta, Elantra) и Toyota (Camry, Corolla, RAV4).

За последние девять месяцев наибольшим спросом на рынке онлайн-продаж авто с пробегом пользовались Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta, Lada Granta, Ford Focus, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry и Kia Ceed.

Согласно данным исследования, средняя цена подержанного автомобиля за три квартала 2025 года осталась на отметке 1 млн рублей, в то время как новый автомобиль в среднем стоил 1,65 млн рублей.

За первые три квартала 2025 года россияне оформили в "Сберстраховании" 49 тыс. полисов каско, что на 21% превысило показатели прошлого года. Наибольшей популярностью страхование пользовалось у владельцев Lada, на которую пришлось 10% всех договоров. В топ-5 также вошли китайские марки Haval и Chery (по 8%), Geely и Changan - по 7%.