В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска ввели ограничения

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.