Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,22%

К 07:10 мск показатель ускорил снижение и находился на отметке 2 513,2 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,22% и находился на уровне 2 517,83 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 513,2 пункта (минус 0,4%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.