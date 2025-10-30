"Ъ": Воробьев предложил ввести маркировку для влажных салфеток и бумаги

Речь идет о продукции из синтетических материалов, не растворяющихся в воде

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обсудить введение дополнительной маркировки для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Об этом говорится в копии письма, которая есть в распоряжении газеты "Коммерсантъ".

По словам Воробьева, инициатива направлена на предотвращение засоров в системах водоотведения, возникающих из-за попадания нерастворимых средств личной гигиены, которые впоследствии наносят ущерб инфраструктуре и повышают расходы на ее ремонт.

Как уточняется в письме, речь идет о продукции из синтетических материалов, не растворяющихся в воде. Введение маркировки, по мнению губернатора, позволит повысить информированность граждан о способах утилизации, сократить число засоров и снизить нагрузку на коммунальные системы.

В документе приводятся данные, согласно которым только на отдельных очистных сооружениях Подмосковья ежедневно собирается до 20 тонн мусора, из которых до 80% составляют средства личной гигиены и пищевые отходы.

В Минпромторге и аппарате губернатора инициативу пока не прокомментировали, уточнили в газете.