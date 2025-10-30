ИИ помогал создать инвестстратегию 33% опрошенных россиян

По данным исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру" и ГК IT Smart Finance, 43% опрошенных рассматривают искусственный интеллект исключительно как источник поддержки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. 33% частных инвесторов в 2025 году обращались к искусственному интеллекту при принятии решения о формировании портфеля, а год назад их доля составляла 19%. При этом примерно каждый третий уже применяет ИИ для сбора и анализа информации по активам, каждый пятый - делегирует алгоритмам подбор ценных бумаг в портфель, говорится в опросе финансового маркетплейса "Выберу.ру" в ходе исследования, проведенного совместно с ГК IT Smart Finance (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, 43% опрошенных рассматривают ИИ исключительно как источник поддержки, не отказываясь от окончательного ручного контроля за решениями.

Также в 2025 году количество инвесторов, опирающихся на мнение профильных экспертов из внешних источников при формировании портфеля выросло до 75% (в 2024 году - 40%). Однако сократилось число тех, кто полагается на собственные аналитические выводы - с 23% в прошлом году до 18% в этом году. Доля инвесторов, ориентирующихся на советы знакомых, участников сообществ и форумов, также снизилась - с 21% до 14% за год. Интерес к финансовым советникам составил 14% в 2025 году против 12% в 2024 году.

По данным исследования, в этом году вырос интерес к альтернативным инвестиционным инструментам. В частности, почти вдвое увеличился спрос на прямые инвестиции: в прошлом году такой инструмент находили привлекательным лишь 14% инвесторов, а в этом году их количество выросло до 23%.

Кроме того, 14% опрошенных готовы добавить в свой портфель цифровые финансовые активы (ЦФА) (в 2024 году - 7%). Помимо этого, аналитики фиксируют возрастающий интерес к флиппингу и инвестициям в смежные проекты, в этом году о таких продуктах в своем портфеле заявили 8% инвесторов, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года. При этом количество респондентов, готовых инвестировать через краудлендинговые платформы, выросло с 19% до 36%.

Опрос проводился среди 2 тыс. инвесторов в возрасте от 18 до 60 лет из разных регионов России. Исследование было проведено в сентябре-октябре 2025 года среди россиян в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих опыт инвестирования не менее шести месяцев. География охватила 45 регионов страны. Статистическая погрешность составляет не более 2,5%.