В Иркутске введут турналог

Он начнет действовать с 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Туристический налог введут в Иркутске с 1 января 2026 года. Об этом говорится в сообщении городской думы Иркутска.

"Депутаты утвердили введение туристического налога в Иркутске. Он начнет действовать с 1 января 2026 года и будет взиматься с доходов гостиничного бизнеса, а не самих туристов", - говорится в сообщении.

В 2026 году ставка налога составит 1%, затем она будет ежегодно повышаться до 2030 года на один процентный пункт. Минимальный размер налога - 100 рублей в сутки.

Туристический налог в Приангарье начал действовать в ряде муниципальных территорий с 1 января 2025 года. В частности, он был введен в городе Усолье-Сибирское, популярном среди туристов поселке Листвянка, расположенном на берегу Байкала.