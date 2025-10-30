Оформление "Сберлизинга" ускорилось благодаря интеграции на "Авито услуги"

Как рассказал руководитель департамента продаж "Авито услуг" Олег Винжегин, для предпринимателя создана возможность мгновенно оценить и стоимость актива, и выгодные условия лизинга

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/."Сберлизинг" запустил услугу оформления лизинга на платформе "Авито услуги". Решение позволит предпринимателям сэкономить до 20% времени на обновление парка, сообщила пресс-служба сервиса.

"Малый и средний бизнес России теперь может оформить лизинг на автомобили и технику всего за 2 часа, прямо на платформе "Авито услуги". Такой сервис запустил "Сберлизинг", интегрировав свои финансовые услуги в один из крупнейших классифайдов. Решение позволит предпринимателям экономить до 20% времени на обновление парка и сохранять оборотные средства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что стандартный процесс покупки техники в лизинг занимает до 3-5 рабочих дней. Отмечается, что в карточках подходящей техники на "Авито услугах" появился калькулятор "Сберлизинга". Клиенты видят аванс, срок и примерный платеж. Встроенный чат позволяет запросить персональный расчет, уточнить детали по документам и получить консультацию без ожидания, минимизируя время оформления заявки.

Как рассказал руководитель департамента продаж "Авито услуг" Олег Винжегин, для предпринимателя создана возможность мгновенно оценить и стоимость актива, и выгодные условия лизинга. "Это позволяет принять взвешенное решение прямо на площадке, экономя время и ресурсы. Теперь для предпринимателей по всей России мы обеспечиваем прямой доступ к лучшим предложениям и ускоренное принятие решений, чтобы они могли больше внимания уделять развитию своего бизнеса", - пояснил он.

Директор Управления маркетинга "Сбербанк Лизинг" Марина Андреева добавила, что интеграция с площадкой позволяет им сразу оценить преимущества лизинга: сохранить оборотные средства, снизить налоговую нагрузку и обновить парк техники без крупных единовременных вложений. "Это важный шаг в развитии клиентского сервиса - когда финансовая услуга оказывается там, где уже существует потребность", - подчеркнула она.