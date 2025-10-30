SteadyControl: владельцы Lada, Kia и Nissan чаще меняют машины на китайские

По данным исследования системы контроля и управления персоналом, самой распространенной причиной покупки китайской машины является желание обновить автомобиль

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Владельцы Lada, Kia и Nissan чаще других меняют свой автомобиль на китайские машины, говорится в исследовании системы контроля и управления персоналом SteadyControl, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Исследование проводилось на основе более 10 тыс. консультаций с клиентами семи дилерских центров в России.

"Машины из Поднебесной постепенно становятся заменой привычных марок. Чаще всего на аналоги из Китая пересаживаются владельцы Lada (16%), Kia (9%), Nissan (8%) и Hyundai (6%). А каждый 10-й гость салонов ранее уже владел автомобилем китайской марки, чаще всего Chery", - отмечается в исследовании.

Самой распространенной причиной покупки китайской машины является желание обновить автомобиль (48%). Также россияне хотят купить машину побольше (15%), пересесть на кроссовер (9%) или заменить неисправный транспорт (6%).

По данным исследования, желающие купить машину из Китая ведут активный образ жизни, среди самых популярных хобби - рыбалка, путешествия и дача, поэтому чаще всего (18%) машина нужна для поездок по пересеченной местности. При этом в черте города планируют перемещаться 17% клиентов дилерских центров, а по трассе - 6%. Многие также ищут автомобиль для путешествий на море и загород.