Первый блок АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество в 2026 году

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар отметил, что республика намерена получить мощности в размере 20 ГВт атомной энергии к 2050 году

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что на 2026 год запланировано начало производства электричества на первом блоке АЭС "Аккую".

"Мы вместе с Россией сейчас занимаемся строительством четырех реакторов на АЭС "Аккую". Это крупнейший энергетический проект, когда-либо реализованный в Турции. Первый энергоблок "Аккую" начнет вырабатывать электроэнергию в 2026 году. Это уже запланированный этап генерации. Наше сотрудничество с Россией в атомной энергетике не ограничивается только этим проектом. У нас стратегическое, многоплановое и долгосрочное сотрудничество, оно включает и технологическую трансформацию, подготовку специалистов и развитие промышленности", - сказал Байрактар на открывшемся в Стамбуле Веронском Евразийском экономическом форуме. Организатором мероприятия выступает итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", оно проходит при поддержке Фонда Росконгресс.

Министр также сообщил, что "к 2050 году Турция намерена получить мощности в размере 20 ГВт атомной энергии" путем строительства "как крупных энергоблоков АЭС, так и модульных реакторов".