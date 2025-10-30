В нейросети от Сбера появилась функция голосового диалога

По итогам общения можно получить текстовую транскрипцию разговора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Нейросеть GigaChat от Сбера запустила функцию голосового диалога. Как говорится в сообщении компании, функция пока доступна в бета-режиме в веб-версии, а также для пользователей приложения на Android.

Сбер отмечает, что с помощью нового функционала можно обсуждать рабочие задачи, отрепетировать публичное выступление, а также просто пообщаться. Кроме того, по итогам общения можно получить текстовую транскрипцию разговора.

GigaChat - это бесплатная нейросеть от Сбера, которая ищет и структурирует информацию, анализирует файлы, переводит тексты и генерирует различный контент: тексты, открытки, видео, музыку.