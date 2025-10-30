МСП РФ получили свыше 100 млрд рублей льготного финансирования за три года

Из общего объема финансовой господдержки, полученной малым и средним бизнесом, более половины пришлось на получение кредитов в режиме онлайн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября./ТАСС/. Льготное финансирование на общую сумму 101,3 млрд рублей получили малые и средние предприятия через Цифровую платформу МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП, с момента запуска в 2022 году. За это время через ее финансовые сервисы было подано свыше 50 тыс. заявок от предпринимателей из всех регионов России на льготные микрозаймы, лизинг оборудования, специальные программы кредитования в сфере высоких технологий, станкостроения и робототехники. Такие данные привели в пресс-службе Корпорации МСП.

Из общего объема финансовой господдержки, полученной малым и средним бизнесом, более половины пришлось на получение кредитов в режиме онлайн. Этим сервисом начинающие и действующие предприниматели воспользовались более 16,3 тыс. раз.

"Для малого бизнеса доступ к льготному финансированию необходим для его стабильной работы и развития. С момента запуска платформы с помощью сервиса по подаче заявок на кредит МСП уже получили более 59 млрд рублей льготных кредитов. Благодаря автоматизации и стандартизации процесса он позволяет предпринимателю составить одну заявку и направить ее сразу в несколько банков. В ответ он получает предложения от кредитных организаций и может выбрать наиболее подходящие. Все взаимодействие осуществляется в режиме онлайн, занимает кратно меньше времени и не требует от предпринимателя личного посещения банков", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что в числе наиболее востребованных сервисов - получение микрофинансирования. По количеству обращений он лидирует среди всех доступных на цифровой платформе финансовых инструментов - порядка 29 тыс. заявок с 2022 года. Через него предприниматели получили уже более 35,5 млрд рублей. Еще свыше 8 млрд рублей малый и средний бизнес получил в виде льготного лизингового финансирования. Всего было подано почти 4,5 тыс. заявок на приобретение в лизинг оборудования с господдержкой по ставкам ниже рыночных.