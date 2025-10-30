"Русал" созовет акционеров 3 декабря для рассмотрения выплаты дивидендов

Дата регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании, назначена на 10 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Русал" созовет внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) 3 декабря 2025 года для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года. Решение о созыве было принято правлением компании 29 октября. Об этом говорится в сообщении "Русала", опубликованном на Гонконгской бирже.

Объявление о ВОСА последовало за требованием "Суал партнерс" - крупнейшего миноритарного акционера "Русала" - созвать акционеров "Русала" для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года.

Дата регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании, назначена на 10 ноября 2025 года. На повестке дня собрания будут рассмотрены пересмотренные и предлагаемые годовые лимиты для продолжающихся связанных транзакций, о которых компания ранее объявляла 8 октября 2025 года.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.