Эксперты: США и Китай берут тактическую паузу, заключив торговое перемирие

Руководитель аналитического отдела Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский отметил и характерную и реакция рынков, которые не увидели значимого позитива от встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Стратегического прорыва на встрече лидеров США и Китая не произошло, итоги переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина можно охарактеризовать как временное прекращение огня в торговой войне. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"От переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина ждали стратегического прорыва в отношениях США и КНР, но их результаты больше похожи на временное прекращение огня в торговой войне", - считает кандидат политических наук, эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Мирзет Рамич.

Он обратил внимание, что наиболее принципиальные вопросы для США и КНР, такие как трения в сфере полупроводников и искусственного интеллекта, а также проблема Тайваня и территориальные споры в Южно-Китайском море, на встрече не обсуждались. "Сделка Штатов и Китая представляет собой классический пример "тарифной дипломатии" Дональда Трампа - США снизили значительную часть своих пошлин, в том числе на фентанил. Китай отложил введение ограничений на редкоземельные металлы на год и согласился вернуться к закупкам американской сои", - отметил эксперт.

По его словам, Трамп регулярно угрожает повышением тарифов, чтобы обеспечить себе выгодную стартовую переговорную позицию, назначает некий крайний срок, после чего ждет уступок. В КНР прекрасно понимают стратегию США и рассматривают временные уступки как тактический шаг, который даст возможность выиграть время для адаптации экономики к возможной эскалации противоречий в будущем, пояснил Рамич.

Видение США

Трамп, подводя итоги встречи, охарактеризовал ее как положительную и удивительную, однако на деле результаты не потрясли, а сама встреча длилась не столь долго, чтобы был детально обсужден широкий круг вопросов, считает руководитель аналитического отдела Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

Среди позитивных итогов переговоров он назвал снижение тарифов на китайские товары, связанные с фентанилом, достижение ряда договоренностей по экспорту редкоземельных металлов и закупкам сои. При этом, указал эксперт, об этих договоренностях пока известно только из комментариев одной стороны - США.

"Совместных заявлений пока не было, а некоторые важнейшие вопросы двусторонних отношений, такие как вопросы о чипах и передовых продуктах Nvidia, и вовсе остались нерешенными", - сказал Заверский.

По его словам, характерна и реакция рынков - пока они не увидели значимого позитива от встречи. "Символическую деталь добавляет фоновое заявление Трампа о начале испытаний ядерного оружия, что вряд ли могло добавить теплоты для переговоров", - заметил собеседник агентства.

Партнерство РФ и КНР

Прорыва в патовой ситуации, которую создал Трамп, достигнуто не было, но встреча выступила стабилизирующим фактором в условиях геополитической напряженности в мире, сообщила ТАСС доцент кафедры сравнительной политологии РУДН Марина Лапенко.

По ее мнению, Китай достаточно успешно самостоятельно справляется с повышением тарифов, его экономика устойчива, самодостаточна и диверсифицирована. "КНР установила отношения стратегического партнерства с Россией и активно участвует в создании антизападной коалиции стран БРИКС+, в то время как для американской экономики антикитайская политика Трампа грозит серьезными последствиями", - полагает она.

Трамп пытается взять на себя роль медиатора, но вряд ли данная встреча серьезным образом повлияет на годами выстраиваемое стратегическое партнерство между Пекином и Москвой или на геополитическое соперничество двух мировых лидеров и крупнейших экономик - США и Китая, заметила эксперт.

"Реальную значимость встречи могут подтвердить только официальные документы, которые будут (или не будут - это тоже важный маркер) подготовлены по итогам данной встречи", - заключила Лапенко.