Мишустин отметил устойчивый рост отечественной промышленности

Премьер подчеркнул, что к успешному результату привела слаженная работа тысяч квалифицированных специалистов

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам и организаторам международного форума-выставки "Российский промышленник - 2024", отметив конкурентоспособность и обороноспособность страны.

"Достижение технологического суверенитета - одна из приоритетных задач, поставленных президентом. Отечественная промышленность, несмотря на существующие вызовы, демонстрирует устойчивый рост. Создаются и внедряются инновации, расширяются компетенции в высокотехнологичных областях, укрепляется производственный и интеллектуальный потенциал, повышается конкурентоспособность и обороноспособность страны", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин подчеркнул, что к такому результату привела слаженная работа тысяч квалифицированных специалистов, которая способствует реализации национальных проектов. "Благодаря вашим профессиональным знаниям, ответственности, целеустремленности и преданности делу генерируются новые идеи, совершаются технологические прорывы в ключевых отраслях", - указал премьер.

Глава кабмина отметил, что за десятилетия форум "Российский промышленник" доказал свою востребованность и эффективность, стал уникальным пространством, где эксперты, представители корпораций и ведущих предприятий, науки и образования, органов власти, делегаты стран БРИКС и дружественных стран могут обсудить актуальные темы, обменяться опытом и передовыми практиками, а также заключить партнерские соглашения.

В заключение Мишустин выразил уверенность, что выдвинутые на форуме совместные решения и инициативы найдут практическое воплощение, придадут импульс экономическому развитию, деловым связям, международному сотрудничеству.

30 октября в Санкт-Петербурге проходит церемония открытия Международного форума-выставки "Российский промышленник - 2024".