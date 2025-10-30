Выработка электроэнергии "Юнипро" за девять месяцев выросла на 5,8%

Станции выработали 43,34 млрд кВт⋅ч

МОСКВА, 30 октября./ТАСС/. Станции "Юнипро" за январь - сентябрь 2025 года выработали 43,34 млрд кВт⋅ч, что на 5,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Полезный отпуск электроэнергии за девять месяцев увеличился на 5,8%, до 41,49 кВт⋅ч.

В I ценовой зоне электростанции "Юнипро" выработали 34,5 млрд кВт⋅ч (+0,7%). "В II ценовой зоне значительный рост выработки в отчетном периоде показала Березовская ГРЭС. В условиях снижения загрузки гидроэлектростанций в Сибири в январе - сентябре 2025 года производство электроэнергии Березовской ГРЭС составило 8,8 млрд кВт⋅ч. (+32,1% к аналогичному периоду 2024 года)", - говорится в сообщении.

Производство тепловой энергии снизилось на 12,5%, до 1 187 тыс. Гкал, что обусловлено погодными условиями.

О компании

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 285 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 687 МВт), Березовская ГРЭС (2 420 МВт), Шатурская ГРЭС (1,5 тыс. МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 048 МВт).

Президент России Владимир Путин в апреле 2023 года подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих концерну Uniper SE, передаются во временное управление Росимуществу.