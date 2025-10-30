Южная Осетия унифицирует таможенное законодательство с российским

Постановление приняли на заседании правительства республики единогласно

ЦХИНВАЛ, 30 октября. /ТАСС/. Кабмин Южной Осетии внес изменения в закон республики о службе в таможенных органах с целью унификации югоосетинского и российского законодательства в сфере таможенного дела. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства закавказской республики единогласно.

Законопроект на рассмотрение правительства вынес вице-премьер - министр финансов Южной Осетии Дзамболат Тадтаев.

"Настоящим проектом о внесении изменения в Закон Республики Южная Осетия "О службе в таможенных органах Республики Южная Осетия" предлагается унификация законодательства Республики Южная Осетия и Российской Федерации, регулирующего деятельность в сфере таможенного дела, в ходе которой установлено, что, в отличие от российских коллег, сотрудники таможенных органов Республики Южная Осетия не имеют специальных квалификационных званий, которые являются показателем уровня профессионального образования, качества службы в таможенных органах по специальности, профессиональных знаний и навыков", - сказал Тадтаев.

Он предложил дополнить соответствующий документ специальными квалификационными классами с учетом уровня профессионального образования, стажа службы в таможенных органах или опыта работы по специальности в соответствии с полученным профессиональным образованием, профессиональных знаний и навыков сотрудников таможенных органов Республики Южная Осетия. Порядок присваивания соответствующих квалификационных званий - специалист третьего класса, специалист второго класса, специалист первого класса, мастер (высшее квалификационное звание) - устанавливается председателем Таможенного комитета республики.