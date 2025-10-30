Роспатент зарегистрировал товарный знак Visa

Заявку подали из США 10 сентября 2024 года

Редакция сайта ТАСС

Здание Роспатента © Elena Koromyslova/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак американской компании Visa, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию товарного знака Visa была подана компанией "Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн" 10 сентября 2024 года из США. Товарный знак регистрируется по нескольким классам (№ 9, № 16, № 25, № 35, № 36, № 41 и № 42) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе, дистанционное банковское обслуживание, обслуживание по дебетовым и кредитным карточкам.

Дата истечения действия товарного знака в РФ - 10 сентября 2034 года, следует из данных службы.

Международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно приняли решение ограничить работу в России весной 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом карты Visa и Mastercard всех российских банков продолжили работать внутри РФ, средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. С 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК.

Сертификаты безопасности международных платежных систем истекли во всех чипах карт Visa и Mastercard с 1 января 2025 года. В связи с возникшими из-за этого рисками безопасности в России планируются ограничения работы просроченных карт, заявлял в интервью РБК гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.