Бельянинов: тоннель под Ормузским проливом мог бы продолжить коридор Север - Юг

Генсек Ассамблеи народов мира считает, что арабские страны заинтересованы в реализации этого проекта

КАСПИЙСК /Дагестан/, 30 октября. /ТАСС/. Возможный тоннель под Ормузским проливом мог бы послужить продолжением коридора Север - Юг, страны арабского мира заинтересованы в воплощении такой идеи. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов в студии ТАСС в рамках III Международного Каспийского цифрового форума.

"Есть еще такая идея, не проект: было бы очень здорово, если бы через Ормузский пролив, разделяющий Иран и Аравийский полуостров, был бы [проложен] тоннель, там всего 53 километра, что позволило бы создать новые логистические возможности и новые транспортные потоки и коридоры в развитие коридора Север - Юг, - указал он. - А главное, общаясь с нашими арабскими друзьями, я вижу, как они заинтересованно смотрят на развитие коридора и на возможность такого тоннеля под Ормузским проливом".

При этом Бельянинов отметил, что значение коридора Север - Юг трудно переоценить, "опыт общения с большим количеством людей из разных стран говорит о том, что коридор ждут". "Он работает, но хотелось бы, чтобы он работал более интенсивно, потому что перспектива вовлечения других регионов - не только Каспийского, и стран, граничащих с ним, но и стран Персидского залива. И это было бы очень здорово", - обратил внимание генсек Ассамблеи народов мира.

При этом он подчеркнул, что вопрос реализации идеи тоннеля под Ормузским проливом является "вопросом не на десятилетия, он достаточно быстро может быть решен". "В любом случае, эта идея заслуживает внимания, чтобы ее обсудить и, может, даже реализовать", - заключил Бельянинов.

О форуме

III Международный Каспийский цифровой форум проходит 30-31 октября в дагестанском Каспийске. Основные темы: развитие международного транспортного коридора Север - Юг, экологическая ситуация вокруг Каспийского моря, а также маркетплейсы. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и ООО "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.