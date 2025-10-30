Погрузка на сети РЖД в октябре находится на уровне октября 2024 года

Первый замглавы холдинга Вадим Михайлов отметил "определенное снижение" за девять месяцев

СТАМБУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" по итогам октября 2025 года находится на уровне октября 2024 года, сообщил журналистам первый замглавы холдинга Вадим Михайлов в кулуарах XVIII Веронского евразийского экономического форума.

"По итогам октября погрузка находится на уровне октября 2024 года, а за девять месяцев идет определенное снижение", - сказал он.

Погрузка за январь - октябрь 2024 года составила 986,6 млн тонн.

За январь - сентябрь 2025 года погрузка составила 830,2 млн тонн, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщали ранее в РЖД.