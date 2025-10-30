ПСБ выдал более 1,1 млрд рублей на модернизацию шахты в ЛНР

Шахта "Белореченская" является лидером по добыче угля в регионе

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 30 октября. /ТАСС/. ПСБ выдал свыше 1,1 млрд рублей инвестиционного кредита для модернизации шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, являющейся лидером по добыче угля в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"ПСБ предоставил инвестиционный кредит для предприятия угольной отрасли Луганской Народной Республики. Финансирование с лимитом в 1,165 млрд рублей направлено на модернизацию угольной шахты "Белореченская", которая является лидером угледобычи в регионе", - сказано в сообщении.

В банке уточнили, что шахта "Белореченская" обеспечивает более 40% объемов энергетического угля в ЛНР и играет ключевую роль в энергоснабжении региона. Уголь, добытый на данной шахте, поступает не только на местные электростанции, но и обеспечивает топливом школы, детские сады и больницы. Благодаря кредиту на шахту закупят новое горно-шахтное оборудование отечественного производства, что позволит в 2 раза увеличить объемы добычи угля, а также сохранить рабочие места для более чем 1,3 тыс. человек. "Кредит предоставляется по льготной ставке 10,5% в рамках программы льготного кредитования участников свободной экономической зоны на территории новых субъектов Российской Федерации. Реализация кредитной сделки стала возможной благодаря включению в структуру финансирования мер государственной поддержки", - сообщили в банке.

Начальник управления финансовой поддержки ПСБ Антон Стецун при этом отметил, что финучреждение "продолжит выступать надежным партнером" для предприятий Донбасса и Новороссии.