ФТС не изменяла метод проверки уплаты утильсбора на машины из Казахстана

В Федеральной таможенной службе России отметили, что самой частой причиной доначислений утилизационного сбора за транспортные средства, ввезенные из государств - членов ЕАЭС, является нарушение порядка применения формулы его расчета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Подходы в проверке уплаты утилизационного сбора транспортных средств, ввозимых с территории Республики Казахстан, не изменились. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"В связи с участившимися публикациями в СМИ об усилении контроля со стороны таможенных органов за полнотой уплаты утилизационного сбора, информируем, что подходы к организации проверочных мероприятий не изменялись", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что таможенные органы планово проверяют полноту уплаты утилизационного сбора, в том числе в отношении транспортных средств, ввозимых в Российскую Федерацию с территории государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Уплата утилизационного сбора предусмотрена Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", сбор подлежит уплате за каждое ввозимое или произведенное транспортное средство. Правила его уплаты, взимания и взыскания утверждены постановлением правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1291. Расчет утилизационного сбора производится плательщиком самостоятельно", - напомнили в ФТС.

При этом в ведомстве отметили, что в последнее время во время проверок увеличилось число выявленных нарушений правил уплаты утильсбора. Так по данным ФТС, наиболее распространенной причиной доначислений утилизационного сбора за транспортные средства, ввезенные из государств - членов ЕАЭС, является нарушение порядка применения формулы его расчета.

"Напоминаем о необходимости при планировании приобретения транспортного средства, расчете утилизационного сбора и предоставлении документов в таможенные органы проявлять должную осмотрительность и осторожность", - говорится в сообщении.