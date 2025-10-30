В Тульской области построят завод по производству автокомпонентов

Запуск запланирован до конца второго квартала 2026 года

ТУЛА, 30 октября. /ТАСС/. Запуск завода по производству автокомпонентов на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области запланирован до конца второго квартала 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"В рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита в конце апреля тульской делегации в Китайскую Народную Республику, на территории индустриального парка "Узловая" ведется строительство завода по производству автокомпонентов. В составе завода предполагается обустройство цехов по производству компонентов шасси, элементов интерьера и экстерьера автомобилей, трансмиссии, литья под давлением. Запуск завода запланирован до конца второго квартала 2026 года", - написал он по итогам встречи с руководством ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус".

Отмечается, что началось строительство четырех новых корпусов общежития, которое будет вмещать более 1,7 тыс. человек. Завершить работы планируется одновременно с пуском завода. "Сейчас на предприятии уже работают порядка 5 тыс. человек. С запуском новых предприятий численность сотрудников составит около 7 тыс.", - добавил глава региона.

По его словам, компания планомерно решает задачу углубления локализации производства автомобилей в Тульской области. Так, например, в 2025 году на заводе состоялся запуск производства двигателей, освоена их сборка, механическая обработка. Миляев заверил, что правительство региона продолжит оказывать компании всестороннюю поддержку при реализации проекта.