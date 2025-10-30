"Укрэнерго": по всей Украине 31 октября ограничат энергопотребление

Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ограничения энергопотребления будут введены в течение суток 31 октября по всей территории Украины. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме завтра, 31 октября, круглосуточно во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления [электроэнергии]", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.

В ночь на 30 октября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, во время действия предупреждения поступали сообщения о взрывах в разных областях. Позже сообщалось о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры.