Сбер: российские технологии уже могут распознавать дипфейки автоматически

Зампредседателя правления организации Станислав Кузнецов сообщил, что одну из таких систем разработали специалисты его компании

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. В России разработано несколько инновационных технологий, позволяющих автоматически распознавать дипфейки и предотвращать их использование мошенниками. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время форума "Диалог о фейках 3.0".

"В России разработано несколько технологий, которые сегодня позволяют в автоматизированном режиме не допускать использования фейков, а также предупреждать о том, что с вами общаются с использованием технологий, связанных с подделкой личности", - рассказал Кузнецов. Он уточнил, что одна из таких технологий разработана в Сбере, она запатентована и обладает высочайшей точностью. По словам Кузнецова, ее можно применять в любых системах, в том числе в инфраструктуре операторов связи, на телекомпаниях и в мессенджерах для защиты пользователей и зрителей от мошенничества с дипфейками.

"Эта сложная технология на основе искусственного интеллекта имеет очень высокую точность, решение анализирует по специальным ИИ-алгоритмам, раскладывает данные на "цифру" и позволяет понимать, что видео скомпилировано, выдавая достаточно точный результат, что это фейк", - рассказал Кузнецов.

Решение способно работать со множеством лиц в кадре с разным освещением и фоном. Сбер готов делиться такими технологиями с рынком, так как внедрение подобных инноваций для защиты способно переломить ситуацию с мошенничеством с использованием дипфейков.

Форум "Диалог о фейках 3.0" прошел в Москве 29 октября. На полях форума порядка 2 тыс. ведущих российских и международных экспертов, представителей государственных структур, медиа, бизнеса, научного сообщества, международных организаций обсудили актуальные вопросы борьбы с недостоверной информацией, защиты информационного пространства от дезинформации, развития фактчекинга и повышения информационной культуры общества. ТАСС выступил стратегическим партнером форума.