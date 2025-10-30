"Мечел" предложил предъявить акции к выкупу, если не одобрят крупную сделку

Акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российская горно-металлургическая компания "Мечел" предложила акционерам, не согласным с крупной сделкой, которая будет вынесена на обсуждение внеочередного общего собрания, возможность выкупа их акций. Цены выкупа установлены на уровне 82,03 рубля за обыкновенную акцию и 79,25 рублей за привилегированную, следует из сообщения компании.

Внеочередное собрание акционеров "Мечела" запланировано на 24 декабря 2025 года и пройдет в гибридной форме.

"В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено ПАО "Мечел" с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям", - отмечается в сообщении.

При этом "Мечел" может выкупить акции на сумму, не превышающую 10% стоимости чистых активов компании на дату одобрения сделки. В сообщении также уточняется, что "если на дату принятия решения стоимость чистых активов общества будет отрицательной величиной, то выкуп акций производиться не будет". Заявки на выкуп акций должны быть поданы не позднее 7 февраля 2026 года.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.