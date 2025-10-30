Škoda Group планирует создание предприятия в Узбекистане

Узбекская "дочка" будет заниматься сборкой железнодорожных транспортных средств, техническим обслуживанием и сервисом на протяжении всего цикла эксплуатации

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 30 октября. /ТАСС/. Škoda Group - крупнейший машиностроительный холдинг Чехии, специализирующийся на производстве транспортных средств и их комплектующих, планирует создать производство в Узбекистане. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Узбекская "дочка" Škoda Group будет заниматься, как следует из сообщения, сборкой железнодорожных транспортных средств, техническим обслуживанием и сервисом на протяжении всего цикла эксплуатации, а также обучением и повышением квалификации местных специалистов.

"Среднеазиатский регион является для нас перспективным рынком, на который мы давно ориентируемся в своей бизнес-стратегии. Переговоры на высшем уровне между представителями Узбекистана и европейскими бизнес-лидерами подтверждают, что европейские технологии и опыт могут внести значительный вклад в устойчивое развитие транспортной инфраструктуры этой страны", - привело агентство слова генерального директора чешского холдинга Петра Новотного.

Новотный, согласно агентству, недавно принял участие в состоявшейся в Брюсселе встрече европейских предпринимателей с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. На ней было объявлено о планах выхода на узбекский рынок через создание там совместного предприятия.