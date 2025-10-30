Анохин: год работы Центра Смоленской области укрепил партнерство с Белоруссией

Торговые отношения установлены у 2,9 тыс. смоленских и белорусских предприятий, отметил губернатор региона

СМОЛЕНСК, 30 октября. /ТАСС/. Центр международного сотрудничества Смоленской области за год работы в Минске стал ключевой площадкой для развития партнерства с Белоруссией. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем канале в национальном мессенджере Max.

"Ровно год назад в городе-герое Минске начал работу Центр международного сотрудничества Смоленской области. За это время он стал ключевой площадкой для продвижения совместных инициатив в промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, туризме и культуре", - написал Анохин.

Губернатор подчеркнул, что Белоруссия является ключевым торговым партнером региона. По его данным, торговые отношения установлены у 2,9 тыс. смоленских и белорусских предприятий.

Анохин отметил, что налажено взаимодействие в транспортной логистике и приграничном сотрудничестве. Совместно организуется движение электричек по маршрутам Смоленск - Витебск и Смоленск - Орша без пересадок, а также разрабатываются способы снижения загруженности пунктов транспортного контроля на границе.

Большая работа проводится по патриотическому воспитанию молодежи, а также в сфере культуры и спорта, добавил губернатор. "Народы России и Беларуси объединяют общая история и ценности, и наша задача - передать их будущим поколениям. Традиционным стало проведение Международных "Вахт Памяти", фестиваля "Молодежь - за Союзное государство", российско-белорусского проекта "Под одним небом", - добавил глава Смоленской области.

Анохин поблагодарил за поддержку и содействие в организации работы центра ряд официальных лиц, включая посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова и госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева и других.