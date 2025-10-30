Министр Даффи: США ждет цепная реакция задержек авиарейсов из-за шатдауна

По всей стране не хватает диспетчеров и технических специалистов, пояснил глава Минтранса Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Граждане США могут столкнуться с цепной реакцией задержек авиарейсов по всей стране из-за нехватки диспетчеров и технических специалистов ввиду приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна). Об этом заявил министр транспорта США, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи.

Чиновник объяснил, что авиадиспетчеры не получают зарплату и не могут обеспечивать свои семьи. "С каждым днем, пока продолжается шатдаун, все больше диспетчеров будут задаваться вопросом: зарабатывать деньги на еду для семьи или идти и бесплатно выполнять свои обязанности в Федеральном управлении гражданской авиации США? <...> Они будут делать свой выбор, будут искать подработку и не приходить в диспетчерские вышки. Когда это произойдет, мы столкнемся с непрекращающейся цепной реакцией задержек [авиарейсов] по всей стране", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Даффи добавил, что технические специалисты, обслуживающие "устаревшую систему управления воздушным движением" США, также не получают зарплат. "Благодаря им устаревшая система функционирует, и диспетчеры могут выполнять свою работу - гарантировать безопасность, и этим людям не платят", - отметил министр.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).