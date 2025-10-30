В Kaspersky призвали расширить конвенцию ООН по киберпреступности

В документ можно было бы добавить унификацию методологии сбора доказательств, считает вице-президент по связям с госорганами "Лаборатории Касперского" Юлия Шлычкова

КАО ЛАК /Таиланд/, 31 октября. /ТАСС/. Конвенцию ООН против киберпреступности, подписание которой недавно состоялось в Ханое, было бы хорошо расширить унификацией методологии сбора доказательств киберпреступлений. Такое мнение высказала ТАСС вице-президент по связям с госорганами "Лаборатории Касперского" Юлия Шлычкова.

Суды в разных юрисдикциях признают легитимность доказательств, если те были собраны определенным путем и с применением определенной методологии, пояснила топ-менеджер. "Было бы хорошо предусмотреть унификацию методологии по сбору доказательств киберпреступлений", - продолжила она и пояснила, что новый пункт можно отразить в протоколах, которыми, вероятно, будет дополняться документ.

Сама "Лаборатория Касперского" принимала участие в обсуждении документа, комментируя его положения в качестве технического эксперта. Ключевое, что понравилось компании в конвенции, это: унификация подходов противодействия киберпреступлениям, первая в мире глобальная сеть 24/7 для оперативного сотрудничества, ускоренное изъятие и сохранение цифровых доказательств.

"Очень важно, что конвенция направлена на противодействие сексуализированному насилию над детьми в интернете. А также то, что большое внимание уделяется наращиванию компетенций в области противодействия киберпреступлениям", - подчеркнула Шлычкова.

25 октября в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генпрокуратурой РФ при координирующей роли МИД РФ и принятой ООН в декабре 2024 года. Документ уже подписали более 70 стран, а президент РФ Владимир Путин направлял участникам церемонии подписания конвенции приветствие. Он назвал это событие историческим.