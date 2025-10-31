Миронов предложил установить день с рыбой за полцены в магазинах

Такая мера будет выгодна не только населению, но и поставщикам, поскольку бесконечное подорожание и снижение потребления грозит падением спроса, пояснил председатель партии "Справедливая Россия"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает по четвергам продавать рыбу в магазинах со скидкой 50%.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством сообщил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов гражданами России отстает от нормы, рекомендованной Минздравом страны. По его словам, в среднем житель России съедает 24 кг рыбных продуктов в год.

"Пусть будет "рыбный четверг", когда рыба в магазинах будет продаваться с 50% скидкой. Выгода здесь не только для населения. Для поставщиков бесконечное подорожание и снижение потребления грозит падением спроса. И наоборот. Да и торговля в итоге за счет роста продаж свое отобьет. Так что стоит попробовать", - сказал Миронов ТАСС.

По его словам, цену на рыбу растут так, что "некогда самый дешевый минтай становится деликатесом". Поэтому нужен целый комплекс мер: от логистики до регулирования экспорта. "Но когда они будут приняты, как и когда скажутся на доступности цен - вопрос открытый, а нам нужны конкретные подвижки уже сейчас", - добавил депутат.