НБКИ: средний срок автокредитов в сентябре 2025 года увеличился на 3,8%

Он составил 5,7 лет

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Средний срок автокредитов в сентябре 2025 года увеличился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5,7 лет (в августе - 5,5 лет). При этом данный показатель растет уже пятый месяц подряд и достиг наивысшего значения за последний год, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, среди 30 регионов - лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний срок выданных автокредитов в сентябре был отмечен в Краснодарском крае (6,24 лет), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (6,15 лет) и Ставропольском крае (6,15 лет), а также в Новосибирской области (6,11 лет) и Пермском крае (6,05 лет). При этом наименьший показатель среднего срока автокредитов в регионах из топ-30 продемонстрировали Москва (5,14 лет), Рязанская область (5,33 лет) и Санкт-Петербург (5,35 лет).

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Самарской (+9,7%), Ульяновской (+8,3%) и Саратовской (+8,1%) областях, а также в Чувашской Республике (+7,8%) и Ставропольском крае (+7%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц вырос на 1,3% и 2,7% соответственно.

"До начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека. При этом самое низкое его значение пришлось на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост. Стоит отметить, что несмотря на некоторое снижение уровня отказов по кредитным заявкам на автокредиты в последнее время, аппетит банков к риску все еще находится на довольно низком уровне", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.