"Ромир": более 60% россиян планируют провести ноябрьские праздники дома

По 5% опрошенных планируют провести выходные за городом и в путешествии по стране

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Свыше 60% опрошенных россиян собираются остаться дома в период ноябрьских праздников. Об этом сказано в исследовании холдинга "Ромир" (текст есть у ТАСС).

"Большинство опрошенных россиян (64%) планируют провести ноябрьские праздники в домашней обстановке", - говорится в сообщении.

При этом среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет этот показатель ниже: около половины опрошенных (53%) останутся дома. Каждый четвертый респондент (26%) пока не принял окончательного решения относительно планов на три выходных дня.

В среднем 5% опрошенных планируют путешествие по России, и столько же намерены отдохнуть в загородном доме или на даче.

Тенденция к проведению отдыха дома связана с тем, что семья и отношения с близкими считаются россиянами наиболее значимыми источниками счастья (около 70% опрошенных). При этом наличие детей значительно влияет на субъективное благополучие: среди родителей с одним ребенком счастливы 69%, с двумя - 71%, а в семьях с тремя детьми этот показатель достигает 80%, указано в сообщении.

Исследование проводилось в октябре 2025 года. В нем приняли участие 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в городах из всех федеральных округов России.