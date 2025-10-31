Больше половины опрошенных россиян игнорируют рекламу

Женщины пропускают рекламные сообщения чаще мужчин, свидетельствуют результаты опроса компании Buzzoola

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Около 56% респондентов стремятся не замечать рекламные сообщения. При этом среди женской аудитории рекламу игнорируют две трети респондентов, а среди мужской - только каждый второй, свидетельствуют результаты опроса компании Buzzoola (входит в МТС AdTech), поступившие в ТАСС.

"За последний год россияне стали чаще игнорировать рекламу - уже 56% респондентов стремятся не замечать рекламные сообщения. При этом среди женской аудитории рекламу игнорируют две трети респондентов (59%), а среди мужской - только каждый второй (50%)", - говорится в результатах исследования.

Несмотря на желание игнорировать рекламу, о блокировщиках рекламы знает только 26% аудитории, среди них только 15% использовали такую возможность хотя бы раз за год.

Громкий звук в видеоролике заставляет избегать интернет-рекламу 35% респондентов, информационная перегруженность является главной причиной для четверти участников опроса (25%). Из-за неактуальности предложения и однообразия рекламу игнорируют по 20% опрошенных.

Участники опроса отметили, что за последнее время больше рекламы стало на сайтах - так считает каждый третий опрошенный - а также в приложениях (15%), в социальных сетях (14%), в мессенджерах (13%) и у блогеров (10%). Около 9% опрошенных отметили увеличение количества рекламы у маркетплейсов.

"Чтобы преодолеть рекламную слепоту, рекламодателям и создателям рекламного контента, нужно учитывать "красные" и "зеленые" флаги аудитории и тщательно выбирать рекламные площадки. Основным стимулом запоминаемости 37% респондентов назвали креативность рекламы, наличие юмора - 25% участников опроса, а краткое и понятное предложение - 18%. Что касается выбора площадок, то игрокам рынка стоит присмотреться к новым более технологичным алгоритмам выбора, которые приходят на смену привычных инструментов блокировки или разрешения доменов", - отметил генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов.

Об опросе

В опросе приняли участие 2 500 россиян старше 18 лет, он был проведен в октябре 2025 года.