Wildberries: в 2025 году у россиян упал спрос на товары в стилистике Хэллоуина

Фокус потребителей сместился в сторону традиционных русских товаров, отметили в компании

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Спрос россиян на товары в стилистике Хэллоуина постепенно уменьшается. Интерес покупателей смещается в сторону русских товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ.

"Мы отмечаем постепенный спад интереса к Хэллоуину и смещение фокуса в сторону русских товаров (например, значительный рост продаж кокошников, шапок "боярок" и "кубанок"). Хотя в текущем октябре товаров для Хэллоуина купили на 21% больше, чем в прошлом, это значительно ниже динамики прошлого года, когда оборот увеличился на 330%", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, тенденция к потере интереса зародилась в столичных регионах, где в 2024 году оборот был значительно ниже общероссийских показателей - 102% в Москве и 130% в Санкт-Петербурге.

При этом среди тематических предметов в 2025 году самую высокую динамику показали предметы декора - гирлянды, искусственная паутина, лампы-тыквы. Рост составил 105% год к году. Продажи карнавальных костюмов увеличились почти на 40%, в то время как спрос на маски и цветные линзы снизился, отмечают эксперты.

Самыми продаваемыми по количеству штук товарами к празднику в октябре стали декоративная паутина, а также маски "Крик" и "Леонид Якубович". В числе лидеров продаж также оказались накидки с капюшоном "Хэллоуин", наклейки с мигающими летучими мышами, воздушные шарики-тыквы и переводные тату, указано в сообщении.