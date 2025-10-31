Эксперт Тихонов: гибкие подходы к воспроизводству рыбы увеличат поставки

Сбалансированный подход позволит повысить продажи на внутреннем рынке, не навредив популяции рыбы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Дифференцированный подход к тарифам на воспроизводство рыбы, учитывающий ее вид, регион добычи и степень переработки, позволит сбалансировать поддержку искусственного разведения и устранить дисбаланс между объемом вылова и поставками на внутренний рынок. Об этом ТАСС сообщил кандидат экономических наук, директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Анатолий Тихонов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил главе Росрыболовства Илье Шестакову найти сбалансированный подход к тарифам на восполнение рыбы, чтобы не нанести ущерб ни рыболовам, ни популяции рыбы.

"В России ежегодный вылов рыбы превышает 5 млн тонн, однако на внутренний рынок поступает значительно меньше - при том, что отечественная рыбная отрасль остается устойчивой и способной не только сохранять, но и наращивать объемы добычи. Главная причина дисбаланса - экономическая: при существующих издержках и тарифах сдача рыбы на внутренний рынок зачастую менее выгодна, чем экспорт. В этой связи поручение президента найти сбалансированный подход к тарифам на воспроизводство рыбы абсолютно оправдано, любое повышение взносов в эту сферу немедленно отражается на себестоимости и, как следствие, на розничной цене. Оптимальным решением мог бы стать дифференцированный подход, при котором тариф учитывал бы вид рыбы, регион добычи и степень переработки, это позволило бы одновременно поддерживать инвестиции в искусственное разведение и не подрывать экономику промысла", - сказал он.

Тихонов отметил, что, несмотря на непростые условия, отрасль показывает позитивную динамику. "Выросли объемы вылова иваси, минтая, сельди и кальмара, стабильно развиваются консервное и пресервное производство, расширяется география экспорта, которая сегодня охватывает около 140 стран. Средняя розничная цена рыбы в 2024 году составляла 245 рублей за килограмм, что заметно ниже стоимости говядины и свинины, а темпы ее подорожания были меньше, чем по большинству продуктов. Однако рентабельность переработки сократилась до 9%, что ограничивает инвестиционные возможности компаний", - подчеркнул он.